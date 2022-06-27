Українців закликали закривати вікна: у чому причина [ Редагувати ]
Українці в опалювальному сезоні 2022 будуть з теплом, але урядовці радять громадянам підготуватися до зими. Зокрема, варто припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон.
Про це повідомляє очільник Міністерства розвитку громад та територій України Олексій Чернишов в ефірі телемарафону.
Опалення
Хочу звернутися до українців, ставитися максимально дбайливо до енергії, тепла. Ми маємо припинити регулювати температуру в оселях шляхом відкриття вікон і жити взимку з відкритими вікнами. Маємо підготуватися по-дорослому до наступного опалювального сезону, у тому числі проводячи певні заходи побутової підготовки з вікнами, дверми, дахами, під'їздами і іншими речами.
Крім того, міністр зазначив, що у випадку, якщо через воєнні дії не буде можливості забезпечити централізоване опалення, в окремих громадах будуть розгорнуті модульні мобільні системи.
Світло
Чернишов також прокоментував ймовірність віялових відключень в Україні.
Ми розуміємо, що опалювальний сезон - це баланс наявності природного газу, вугілля, а також електроенергії. Також ми маємо говорити про інші можливі альтернативні джерела енергії, над цим ми активно працюємо. Але ніяких віялових відключень не планується.
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