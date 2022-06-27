росія намагається відновити темп наступу - розвідка Британії [ Редагувати ]
росія намагається відновити темп наступу на північній ділянці Ізюмського напрямку.
Утім, основна увага росії, як і раніше, зосереджена на Сєвєродонецько-Лисичанському напрямку. Українські війська продовжують утримувати лінію фронту у цьому секторі, використовуючи для оборони лісисту місцевість. Про це інформує британська розвідка.
У британській розвідці припускають, що протягом найближчих тижнів російська кампанія, швидше за все, все більше покладатиметься на ешелони резервних сил. Вони складаються з кількох окремих компонентів, які росія з високою ймовірністю вже почала використовувати.
Російський "Бойовий Армійський Резерв Країни" (БАРС) – це нещодавнє нововведення. Воно складається із резервістів-добровольців, зайнятих неповний робочий день. З цих резервістів можуть бути сформовані цілі підрозділи, які зазвичай призначені для виконання завдань з охорони тилу.
Мобілізаційний людський резерв — це значний резерв ветеранів, які відслужили у регулярних військах протягом останніх п'яти років. Російська влада, ймовірно, використовує добровольців із цієї категорії для поповнення третіх батальйонів у складі регулярних бригад", - сказано в повідомленні.
Попри постійний дефіцит резервістів, російське керівництво, ймовірно, не хоче віддавати наказ про загальну мобілізацію.
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