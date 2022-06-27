Російські військові завдали ракетного удару по торговому центру в Кременчуку, де у той момент перебували більше тисячі цивільних. Попередньо відомо про десятки поранених.

Про це повідомляє у Facebook ДСНС.

"О 15:50 у м. Кременчук внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання в одноповерхову будівлю торговельного центру з послідуючим горінням", - пише пресслужба ДСНС.

Площа пожежі в будівлі складає 10 тис. 300 м. кв. До її гасіння залучено 115 осіб й 20 одиниць техніки.

Згідно з попередніми даними, відомо про двох загиблих цивільних. Ще 20 осіб травмовані.