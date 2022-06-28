Не дамо чужому триколору бути на нашій землі: Зеленський привітав з Днем Конституції України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції, основного закону України, якому сьогодні виповнюється 26 років.
Про це глава держави написав на своїй Facebook-сторінці.
"Ми прийняли основоположний закон держави 26 років тому. 26 років по тому захищати свою державу для нас основний закон. Чому? Відповідь є в преамбулі Конституції. Основи в ній прийняті основою нашої боротьби зараз і вони пояснюють чому і за що ми б'ємося. Це право українського народу на самовизначення", - зазначив президент.
Також, за словами глави держави, Конституція України - наш детальний портрет, а її норми дозволяють розшифрувати генетичний код нашої нації і знайти відповіді на два головних питання: що таке Україна і хто такі українці.
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