Україна і росія провели обмін полоненими [ Редагувати ]
У вівторок, 28 червня, відбувся черговий обмін полоненими між Україною і росією. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.
Обмін відбувся за формулою 17 на 15.
З російського полону повертаються 16 українських військовослужбовців, з яких два офіцери і 14 солдатів. Також з полону звільнений один цивільний.
П'ятеро звільнених - тяжкопоранені, які потребують невідкладного лікування.
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