Ракетний удар по Кременчуку: з'явилися записи із камер відеоспостереження [ Редагувати ]
Фото: ДСНС
У вівторок, 28 червня, з‘явились записи із камер відеоспостереження вчорашнього теракту, який влаштувала росія у місті Кременчук днем раніше.
Просто страшно дивитись на це.
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