У Зеленського відповіли на ультиматуми росії для завершення війни [ Редагувати ]
росія не має права ставити Україні ультиматуми, коли закінчувати війну, оскільки не Україна її починала. Для закінчення конфлікту достатньо, щоб у Кремлі перестали відправляти ракети по містам України.
Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"Знову Z-ультиматуми? Не Україна почала цю війну, щоб припинити її "за наказом". Закінчити війну можуть у Москві в будь-який момент, просто повернувшись до адекватності: перестати відправляти ракети по містах, відвести війська та відмовитися від "ядерної пропаганди", - написав в Twitter.
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