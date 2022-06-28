Право на інформацію: що відбувається за завісою російської пропаганди

Цінності, яких українці добивалися десятиліттями. І які тепер зводять нанівець росіяни - лишаючи наших громадян без звʼязку та навіть натяку на правдиві новини. Але є ті, хто попри все бореться і за свободу думки і за право знати правду.