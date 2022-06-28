У Бердянську прогриміли вибухи, над портом піднявся стовп диму [ Редагувати ]
Увечері 28 червня 2022 року в окупованому Бердянську прогриміли два гучних вибухи.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Повідомляється, що обидва вибухи сталися поспіль, стовп диму піднімається в місцевому порту.
"Судячи з того звідки йде дим і те, що попереджень про розмінування від окупантів не було, цілком ймовірно, що це щось "незаплановане". З'ясовуємо подробиці", - пише паблік "Бердянськ Зараз".
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