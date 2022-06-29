"Укрпошта" презентувала нову марку [ Редагувати ]
Мрія, яку неможливо знищити! Укрпошта презентує нову марку - із зображенням найбільшого у світі транспортного літака «Мрія», який у перші дні повномасштабної війни зруйнували російські окупанти. Дві попередні марки викликали нечуваний ажіотаж - люди годинами стояли в чергах, аби придбати омріяний шматочок паперу.
Як усе відбувалося сьогодні? Ніна Коломієць бачила.
Із самого ранку на Хрещатику багато людей. Зібралися для того, щоб у день випуску придбати нову марку.
Ігор Смілянський - генеральний директор АТ "Укрпошта":
Третя марка України воєнного часу, але така сама позитивна. На попередніх двох ми посилали ворогів у відомому напрямку, а сьогодні в небо посилаємо нашу мрію. Ми не можемо дати ворогові змінювати наші плани, наші мрії.
Автор зображення - 11-річна Софійка з Волині. Розповідає - малювала дівчинку, що летить на жар-птиці поряд із другом-літаком.
Софія Кравчук - авторка ескізу марки:
Я малювала цей малюнок рік тому, сам конкурс називався "Намалюй свою мрію". Вже давно зробили літак Мрію. І ми рішили отак зобразити мою мрію. Моя мама думає, що це я.
Літак із малюнку - АН-225 «Мрія» - у перші ж дні повномасштабного вторгнення окупанти спалили, під час повітряної атаки на Гостомель. На рідному аеродромі крилатий велетень стояв на ремонті. Після нашестя рашистської орди літак більше не в змозі підкорити небо.
Євген Гаврилов, в.о. генерального директора ДП "Антонов":
Самолет был уничтожен, к сожалению большому, в первые дни войны. Сейчас он там же находится. Определенные идут следственные действия. Ущерба очень много. Он будет исчисляться в миллиардах, при том не гривен.
Однак, українську Мрію - знищити неможливо! Нову марку надрукували тиражем 3 мільйони примірників. Її, а також листівки, магніти, футболки з зображенням "Української мрії" - можна придбати у відділеннях "Укрпошти" та в Інтернеті. А сьогодні - ще й поділитися з усіма своєю мрією.
Ніна Коломієць, кореспондентка:
На імпровізованій карті кожен може написати про свою мрію із надією про те, що вона обов'язково здійсниться.
по темі
Зараз мільйони людей втратили свої посади. Але є ті, хто допомагають людям скористатися своїм конституційним правом на працю - і у важкі часи війни дає їм роботу.
Про тих, хто залишився на тимчасово окупованих територіях - держава теж зобов'язана піклуватися. Пенсіонерам нараховують пенсії. Щоправда, скористатися грошима можуть не усі. Хто отримував на банківську картку - виплати продожують надходити.
Натепер 21 людину вважають зниклою безвісти внаслідок ракетного обстрілу Кременчука. 18 людей загинули, 59 постраждали. Ворог поцілив у торговельний центр "Амстор" напередодні. Усе, що відомо про трагедію на цей момент, ми зібрали в сюжеті.
Бійці Збройних сил України і Тероборони - колишні бізнесмени, вчителі, кухарі, журналісти... Люди, які ніколи не тримали зброї в руках, але які з початком війни шикувалися в черги у військкомати. Бо для кожного з них захист Батьківщини - це не просто слова. І не формальна норма Конституції.
Саме ситуація навколо Калінінграда стала приводом чергових погроз кремля. Дійшло до того, що москва погрожує війною не лише Литві, а всьому НАТО.