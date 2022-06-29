Мрія, яку неможливо знищити! Укрпошта презентує нову марку - із зображенням найбільшого у світі транспортного літака «Мрія», який у перші дні повномасштабної війни зруйнували російські окупанти. Дві попередні марки викликали нечуваний ажіотаж - люди годинами стояли в чергах, аби придбати омріяний шматочок паперу.

Як усе відбувалося сьогодні? Ніна Коломієць бачила.

Із самого ранку на Хрещатику багато людей. Зібралися для того, щоб у день випуску придбати нову марку.

Ігор Смілянський - генеральний директор АТ "Укрпошта":

Третя марка України воєнного часу, але така сама позитивна. На попередніх двох ми посилали ворогів у відомому напрямку, а сьогодні в небо посилаємо нашу мрію. Ми не можемо дати ворогові змінювати наші плани, наші мрії.

Автор зображення - 11-річна Софійка з Волині. Розповідає - малювала дівчинку, що летить на жар-птиці поряд із другом-літаком.

Софія Кравчук - авторка ескізу марки:

Я малювала цей малюнок рік тому, сам конкурс називався "Намалюй свою мрію". Вже давно зробили літак Мрію. І ми рішили отак зобразити мою мрію. Моя мама думає, що це я.

Літак із малюнку - АН-225 «Мрія» - у перші ж дні повномасштабного вторгнення окупанти спалили, під час повітряної атаки на Гостомель. На рідному аеродромі крилатий велетень стояв на ремонті. Після нашестя рашистської орди літак більше не в змозі підкорити небо.

Євген Гаврилов, в.о. генерального директора ДП "Антонов":

Самолет был уничтожен, к сожалению большому, в первые дни войны. Сейчас он там же находится. Определенные идут следственные действия. Ущерба очень много. Он будет исчисляться в миллиардах, при том не гривен.

Однак, українську Мрію - знищити неможливо! Нову марку надрукували тиражем 3 мільйони примірників. Її, а також листівки, магніти, футболки з зображенням "Української мрії" - можна придбати у відділеннях "Укрпошти" та в Інтернеті. А сьогодні - ще й поділитися з усіма своєю мрією.

Ніна Коломієць, кореспондентка: