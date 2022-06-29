Війна в Україні: кількість загиблих дітей збільшилася [ Редагувати ]
З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 968 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.
Кількість жертв становить 341 дітей, а поранених - 627.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області - 338,
- Харківській - 183,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 58,
- Херсонській - 52,
- Миколаївській - 48,
- Запорізькій - 31,
- Сумській - 17.
За даними відомства, 28 червня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Бахмуті Донецької області, в результаті чого отримав поранення 9-річний хлопчик.
Крім того, 28 червня в результаті ракетних обстрілів російських військ Очакова Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля і дівчатка 14 і 15 років.
Також стало відомо, що 27 червня під час розбору завалів в центральному районі Маріуполя 15-річний підліток підірвався на гранаті, в результаті чого отримав поранення.
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