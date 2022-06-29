З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну постраждали понад 968 дітей. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Facebook.

Кількість жертв становить 341 дітей, а поранених - 627.

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області - 338,

Харківській - 183,

Київській - 116,

Чернігівській - 68,

Луганській - 58,

Херсонській - 52,

Миколаївській - 48,

Запорізькій - 31,

Сумській - 17.

За даними відомства, 28 червня окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Бахмуті Донецької області, в результаті чого отримав поранення 9-річний хлопчик.

Крім того, 28 червня в результаті ракетних обстрілів російських військ Очакова Миколаївської області отримали поранення 3-місячне немовля і дівчатка 14 і 15 років.

Також стало відомо, що 27 червня під час розбору завалів в центральному районі Маріуполя 15-річний підліток підірвався на гранаті, в результаті чого отримав поранення.