"Там, де ми втрачаємо одну людину, росія - п'ять" - Зеленський [ Редагувати ]
Україна також зазнає втрат у війні проти росії. Однак, де українські війська втрачають одну людину, російські - втрачають п'ять. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC.
Потрібно зрозуміти, що не тільки ми втрачаємо. Там, де ми втрачаємо одну людину, росія втрачає 5 осіб. Там де ми втрачаємо один танк - вони втрачають 5. Ось так ми боремося. Але потрібно бути справедливим і сказати, що нам складно. Бо знову-таки інші цифри, на один наш танк у них 10 танків, на одного нашого бійця - їх 10 військових. І якими б міцними ми не були, їх в 10 разів більше і це дуже складно. Нам складно, але ми стоїмо.
Зеленський додав, що Україні буде складно стояти віч-на-віч проти рф і ми можемо не витримати.
"Тому дуже важлива підтримка Європи, насамперед США - від суспільства до президента Джо Байдена.Тому, що всі повинні розуміти, що це не наша війна, Просто Україна з росією, це війна всього світу з конкретно рф, з їх військово-політичним керівництвом, з їх армією і все це повинні зрозуміти. Ми не зможемо одні і, слава Богу, що нам допомагають", - заявив глава держави.
Він переконаний, що війна закінчиться перемогою України.
Як би важливо не було ми повинні витіснити окупантів з нашої землі. Скільки зможемо, ми будемо це робити.
Глава держави заявив, що переживає, що Захід може втомитися від України.
Я відчуваю іноді, чую деякі слова, заклики до допомоги, я бачу це. Ми не маємо права програти, я говорю про мир. Я вважаю, що ця спільна перемога і перемога буде США, України, європейських держав. Якщо ми програємо, хто б що не говорив, тоді програє демократія, а значить програють США, європейські держави. Я знаю, всім не просто, але потрібно.
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