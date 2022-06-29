Україна також зазнає втрат у війні проти росії. Однак, де українські війська втрачають одну людину, російські - втрачають п'ять. Про це повідомляє президент Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу NBC.

Потрібно зрозуміти, що не тільки ми втрачаємо. Там, де ми втрачаємо одну людину, росія втрачає 5 осіб. Там де ми втрачаємо один танк - вони втрачають 5. Ось так ми боремося. Але потрібно бути справедливим і сказати, що нам складно. Бо знову-таки інші цифри, на один наш танк у них 10 танків, на одного нашого бійця - їх 10 військових. І якими б міцними ми не були, їх в 10 разів більше і це дуже складно. Нам складно, але ми стоїмо.

Зеленський додав, що Україні буде складно стояти віч-на-віч проти рф і ми можемо не витримати.

"Тому дуже важлива підтримка Європи, насамперед США - від суспільства до президента Джо Байдена.Тому, що всі повинні розуміти, що це не наша війна, Просто Україна з росією, це війна всього світу з конкретно рф, з їх військово-політичним керівництвом, з їх армією і все це повинні зрозуміти. Ми не зможемо одні і, слава Богу, що нам допомагають", - заявив глава держави.

Він переконаний, що війна закінчиться перемогою України.

Як би важливо не було ми повинні витіснити окупантів з нашої землі. Скільки зможемо, ми будемо це робити.

Глава держави заявив, що переживає, що Захід може втомитися від України.