144 захисники України повернулися додому: з'явилися перші фото [ Редагувати ]
Внаслідок чергового обміну полоненими додому повернулися 144 українських захисники. Це найбільший обмін від початку повномасштабного російського вторгнення. Зі 144 звільнених - 95 оборонців "Азовсталі". Серед них - 43 військовослужбовці полку "Азов".
З російського полону звільнено:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 - Військово-морських сил;
- 28 - Збройних сил України;
- 17 - Державної прикордонної служби України;
- 9 - Територіальної оборони;
- 1 - Національної поліції України.
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу.
Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому - 19.
Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Всі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
Нагадаємо, що напередодні Україна та росія провели черговий обмін полоненими в Запорізькій області. Додому повернулися 46 наших загиблих захисників.
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