Ударна авіація ЗСУ знищила два склади з боєприпасами і спостережний пункт ворога [ Редагувати ]
29 червня ударна авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила до двадцяти групових авіаударів по позиціях російських військ за різними напрямками, знищуючи живу силу і техніку ворога.
Про це повідомляється в Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Штурмовики Су-25 і фронтові бомбардувальники Су-24 вразили командно-спостережний пункт ворога, два склади боєприпасів, а також склад ракетно-артилерійського озброєння.
Крім того, ударна авіація ЗСУ в ході бойових вильотів знищувала техніку і живу силу ворога, особливо активно вона відпрацювала в Луганській області, підтримуючи з повітря підрозділи сил оборони України.
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