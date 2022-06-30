Російське міністерство оборони підтвердило вивід своїх військ з острову Зміїний. Назвавши це нібито "кроком доброї волі". Про це повідомлялось під час брифінгу міноборони рф.

Сьогодні як крок доброї волі російські військові завершили виконання завдань на острові Зміїний і вивели гарнізон, що знаходився там.

Крім того, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також підтвердив цю інформацію:

Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці “Богдана”, яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження.

"Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України", - додав він.