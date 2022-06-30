У Білорусі почали масово вручати повістки до військкомату [ Редагувати ]
У Білорусі військовозобов'язаних масово викликають у військкомати, нібито на навчання. Мова йде про жителів Гомельської області, яка межує з Україною. Про це повідомляє білоруське видання "Дзеркало".
Вже кілька днів білоруси повідомляють про виклики до військкоматів військовозобов'язаних чоловіків і жінок.
Судячи з повідомлень читачів, масово повістки стали надсилати останні три-чотири дні.
Також видання зазначає, що в повістках, які вручають військовозобов'язаним, не вказана причина, по якій потрібно з'явитися у військкомат. Натомість за неявку погрожують відповідальністю.
Про виклики до військкоматів протягом найближчого місяця нам розповіли читачі зі столиці, а також Гродненської, Могилевської та Вітебської областей. Десь звіряють дані, десь викликають на навчання.
Водночас у військкоматах аргументують повістки мобілізаційними навчаннями.
по темі
У ЗМІ поширилася інформація про те, що нібито в Гомельській області Білорусі введено воєнний стан і комендантську годину, а військові отримують зброю та екіпірування. Офіційно про це ніхто не заявляв. Опозиційний Telegram-канал "Беларускі Гаюн" повідомляє, що у них немає жодних підтверджень правдивості цієї інформації
Є досить велика загроза повторного використання території білорусі для нападу на Україну
Уночі на суботу, 25 червня, росія завдала масованого ракетного удару по Україні
Ракетні удари зранку та вночі 25 червня по 6 областям України біли спеціально здійснені з території Білорусі
Російська авіація сьогодні вранці, 25 червня завдала 44 ракетних ударів по двох областях України