ЗСУ звільнили село Потьомкіно в Херсонській області [ Редагувати ]
У четвер, 30 червня, стало відомо, що українські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів. В ході успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.
Про це повідомляється у Facebook ЗСУ.
Село Потьомкіно Херсонської області під контролем ЗСУ. Військовослужбовці 60 ОПБР провели успішний наступ, у ході якого відбили кілька контратак ворога, знищили загарбницькі БМП та танки, а також "вполювали" одного "Тигра". Місцеве населення Потьомкіного з полегшенням зітхнуло, а українські військові задоволені результатом. З впевненістю в очах та зі стриманими посмішками на устах наші хлопці обіцяють тримати темп.
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