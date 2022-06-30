"Укрпошта" більше не працюватиме на території Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська міська рада.

Після чотирьох місяців роботи на окупованій території Херсонщини "Укрпошта" оголосила, що припиняє там свою діяльність. Представники пошти повідомили, що зможуть виплатити заборговані пенсії та соціальні допомоги після повернення української влади.

Водночас "Укрпошта" наголосила, що пенсії не скасовуються. Вони зберігаються на рахунках в Ощадбанку і отримати їх можна на підконтрольній Україні території.