Під Маріуполем підірвався російський катер [ Редагувати ]
Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.
Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106.
Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.
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