Під Маріуполем на міні підірвався десантний катер ЧФ Д-106. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

Повідомляється, що під Маріуполем підірвався російський десантний катер проекту 1176 року "Акула" чорноморського флоту ВД-106.

Додамо, що наразі офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.