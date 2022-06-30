США заблокували $1 млрд російського олігарха Сулеймана Керамова [ Редагувати ]
Міністерство фінансів США заблокувало активи Heritage Trust, пов'язаного з російським бізнесменом Сулейманом Керімовим. Про це повідомляється на сайті Мінфіну США.
Траст, зареєстрований у штаті Делавер, управляє активами Керімова у США, вартість яких перевищує $1 млрд.
Heritage Trust був створений у липні 2017 року - до того, як Сулейман Керімов потрапив до списку санкцій США. Кошти в нього завели через дві іноземні компанії, пов'язані з Керімовим.
Згодом ці кошти були вкладені у великі державні та приватні компанії США та керувалися низкою американських інвестиційних фірм і посередників.
Як заявляють у Мінфіні США, Керімов та його довірені особи використали підставні компанії, щоб проводити угоди та приховувати при цьому свою причетність до трасту.
Встановити зв'язок Керімова з Heritage Trust вдалося за результатами масштабного розслідування.
У 2021 році Forbes оцінював статки Сулеймана Керімова та його родини в $15,8 млрд (10 місце у списку найбагатших бізнесменів росії). Керімов з 2008 року обіймає посаду сенатора від Дагестану в Раді Федерації, він і члени його родини - основні власники золотопромислової компанії "Полюс".
Під американськими санкціями Керімов перебуває з липня 2018 року. Він потрапив до списку чиновників та бізнесменів, "особливо наближених до Путіна".
Нагадаємо, що наприкінці червня США розширили санкції проти росії та заборонили імпорт золота.
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