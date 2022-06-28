США розширили санкції проти росії та заборонили імпорт золота [ Редагувати ]
Сполучені Штати Америки (США) розширили санкції проти росії і ввели заборону на імпорт золота.
Про це повідомляє Міністерство фінансів США.
Повідомляється, що Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США внесло до списку санкцій 70 організацій, які мають критичне значення для оборонно-промислової бази росії, включаючи корпорацію "Ростех", а також 29 фізичних осіб.
Крім того, Державний департамент США вводить санкції ще щодо 45 юридичних та 29 фізичних осіб. Очікується, що нові обмеження завдадуть удару по здатності росії розробляти та використовувати зброю та технології у війні проти України.
Також повідомляється, що у переліку Держдепу також є російські військові частини, які причетні до військових злочинів у Росії. Візові обмеження запроваджуються щодо понад 500 російських військових.
Одночасно із сьогоднішніми санкціями вводиться заборона на імпорт російського золота. Рішення набирає чинності негайно, але не стосується того російського золота, яке на сьогодні перебуває за межами росії.
по темі
США через 30 днів запровадять мито на сотні позицій російських товарів. За деякими товарними одиницями мита зростуть до 35%. Про це йдеться у постанові президента США Джо Байдена, опублікованій на сайті Білого дому
Лідери країн G7 на саміті в Німеччині затвердили нові санкції проти росії
Чому Штати наполягають на такому рішенні? І як на це вплинув тиск американських конгресменів? Про це розповість наш спецкор у Сполучених штатах Дмитро Анопченко з американського Сенату.
Президент США Джо Байден та інші лідери країн G7 ("Великої сімки") погодили заборону на імпорт золота з росії
Президент США Джо Байден навряд чи приїде до України в рамках найближчої поїздки до Європи на саміт "Великої сімки"