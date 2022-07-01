У п'ятницю, 1 червня, Верховна Рада призначила нового уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це повідомляє депутат Ярослав Железняк.

Ним став народний депутат Дмитро Лубінець. За відповідне рішення проголосували 250 парламентарів.

Після годинного обговорення, Дмитро Лубінець підтриманий на посаду Уповноваженого Верховної ради України з прав людини.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро Лубінець у 2019 році був обраний до Верховної Ради України 9 скликання як безпартійний самовисуванець за 60 округом (Донецька область). Член депутатської групи "За майбутнє". Він також був депутатом Ради попереднього скликання - від "Блоку Петра Порошенка".

Лубінець був призначений на посаду голови Комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин.