Нові заборони на куріння: які обмеження чекати у липні [ Редагувати ]
Норми чергового закону проти курців в Україні набирають чинності з 11 липня. Про це свідчить текст закону.
Оновлений перелік місць, де куріння заборонене
Закон прирівнює електронні сигарети до звичайних. Згідно з документом, забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів:
- у ліфтах і таксофонах;
- у приміщеннях та на території закладів охорони здоров’я;
- у приміщеннях та на території навчальних закладів;
- у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;
- у приміщеннях закладів ресторанного господарства;
- у приміщеннях об’єктів культурного призначення;
- у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;
- у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;
- у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;
- у приміщеннях гуртожитків;
- на дитячих майданчиках;
- у місцях загального користування житлових будинків;
- у підземних переходах;
- у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;
- на вокзалах та станціях;
- на зупинках громадського транспорту.
Крім того, забороняється куріння в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.
Штрафи
Куріння тютюнових виробів у місцях, де це заборонено законом передбачає штраф 51-170 грн. У разі повторного протягом року порушення штраф становить 170-340 грн.
За розміщення попільничок, кальяну чи куріння передбачено штраф:
- для суб'єктів господарювання (крім закладів ресторанного господарювання) - у розмірі 1000 грн, у разі повторного протягом року порушення - 10000 грн.
- для закладів ресторанного господарства - 3000 грн, у разі повторного протягом року порушення - 15000 грн.
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