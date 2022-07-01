У Зеленського назвали ключові блоки гарантій безпеки для України [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Україні потрібні гарантії для стримування майбутньої агресії рф у військовій, політичній, дипломатичній, інституційній, фінансовій сферах. Про це повідомляє керівник ОП Андрій Єрмак на першому засіданні Групи з питань міжнародних безпекових гарантій для України.
"Україна має вкрай негативний досвід безпекових запевнень у межах Будапештського меморандуму. Ми категорично відмовляємося його повторювати. Будапешта-2 не буде", - сказав він.
Єрмак зазначив, що Україна потребує гарантій для стримування майбутньої агресії з боку росії - військових, політичних, дипломатичних, інституційних, фінансових тощо. Вони мають бути включені в юридично обов’язкові й належним чином ратифіковані міжнародні угоди з державами-гарантами.
- Перший блок гарантій має включати подальше надання Україні сучасного озброєнння і бойової техніки. Державі буде потрібна щорічна фінансова допомога для розвитку оборонного сектору. Крім того, слід поглиблювати співпрацю в галузях інформаційної, кібернетичної та морської безпеки, а також обміну і аналізу розвідувальної інформації.
- Другий блок - це дії щодо стримування нової агресії. До нього входить оперативне постачання Україні озброєння, обладнання, фінансової та іншою допомоги. Слід побудувати систему двосторонніх та/або багатосторонніх договорів, що передбачатимуть механізми дій гарантів на випадок агресії проти України. Окрім цього, потрібно постійно проводити оцінку загроз безпеці, а також розробити механізми термінових консультацій.
- Третій блок - санкційна політика, що повинна стати ефективним інструментом для недопущення повторення агресії з боку рф. Введені санкції мають тривати, допоки росія не виконає певні умови.
По-перше, рф має надати належні запевнення й гарантії неповторення агресії. По-друге, вона має забезпечити повну компенсацію шкоди, заподіяної державі та громадянам. Також має бути передбачено дієвий механізм впровадження превентивних санкцій на майбутнє - у разі виникнення загрози агресії. Окрім цього, необхідні гарантії термінового впровадження синхронного міжнародного режиму санкцій, якщо агресія повториться.
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