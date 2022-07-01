Єрмак розповів, чи готується зустріч Зеленського та путіна [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Перемовини щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського й голови кремля володимира путіна наразі не ведуться. Київ не отримував жодних сигналів щодо цього.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.
"Наразі ніяких перемовин щодо зустрічі президентів України та Росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу ви знаєте", - заявив Єрмак.
Водночас керівник Офісу президента додав, що сьогодні Україна продовжує консультації щодо експорту зерна на рівні ООН.
"Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи іншому місці - домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки", - додав Єрмак.
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