Перемовини щодо зустрічі президента України Володимира Зеленського й голови кремля володимира путіна наразі не ведуться. Київ не отримував жодних сигналів щодо цього.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час брифінгу з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

"Наразі ніяких перемовин щодо зустрічі президентів України та Росії не ведеться, ми про такі сигнали не чули. Позицію нашу ви знаєте", - заявив Єрмак.

Водночас керівник Офісу президента додав, що сьогодні Україна продовжує консультації щодо експорту зерна на рівні ООН.

"Також ми говоримо про це з турецькою стороною, але про конкретні дати щодо зустрічі в Туреччині чи іншому місці - домовленості немає. На першому місці для нас стоїть питання безпеки", - додав Єрмак.