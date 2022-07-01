Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
У Київ з робочим візитом прибув прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере. З ним зустрівся президент України Володимир Зеленський.
Про це повідомляє президент України.
"Продовжую зустрічі з нашими партнерами. Вітаю в Києві Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стере. Підтримка вашої країни важлива й цінна для нас, як і те, що сьогодні ви поруч з українцями", - написав Зеленський.
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