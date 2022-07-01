З 1 липня в Україні зростуть пенсії та соціальні виплати. Також скасовують безоплатне розмитнення авто.

Прожитковий мінімум та пенсії в липні

У липні відбудеться планове підвищення прожиткового мінімуму з 2393 грн до 2058 грн, внаслідок чого зросте розмір соціальних виплат:

пенсій;

допомоги з безробіття;

аліментів;

декретних виплат;

допомоги одиноким матерям;

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування.

З 1 липня 2022 сума мінімальної пенсії за віком зросте на 93 грн і становитиме 2027 грн. Розмір максимальної пенсії з липня – 20270 грн.

Також підвищать пенсії шахтарям, сім'ям військовослужбовців у разі втрати годувальника, особам з інвалідністю внаслідок війни, ветеранам, жертвам нацистських репресій з інвалідністю та членам сімей померлих жертв, пенсії за особливі заслуги перед Україною.

Візовий режим із РФ

З 1 липня набирає чинності постанова про запровадження візового режиму з Росією. Громадяни РФ не зможуть потрапити на територію України без дозвільних документів.

Повернення мит та ПДВ

Правила безмитного ввезення в Україну автомобілів та імпортних товарів, які діяли кілька місяців воєнного стану, скасовуються з 1 липня. При цьому від сплати пенсійних зборів буде звільнено легкові автомобілі з електродвигунами.

Заборона електронних сигарет у громадських місцях

З 11 липня набуде чинності заборона куріння приладів для нагріву тютюну в громадських місцях на рівні із сигаретами, електронними сигаретами та кальянами.

До таких місць належать: кафе, ресторани, заклади охорони здоров'я, культури та спорту, освітні установи, будівлі та підприємства всіх форм власності, гуртожитки, дитячі майданчики, підземні переходи, вокзали та станції, зупинки транспорту, громадський транспорт та таксі, місця загального користування житлових будинків.

Мовні норми для інтернет-ресурсів

Із 16 липня почнуть діяти нові положення закону про державну мову. Усі інтернет-ресурси мають запровадити україномовні версії.

Вебсайти, сторінки в соцмережах, ютюб-, вайбер-, телеграм-канали, мобільні застосунки, які використовуються як інтернет-представництва суб'єктів господарювання, зареєстрованих в Україні, повинні мати основну версію українською мовою, що завантажується за умовчанням.

Також усі товари з комп'ютерними програмами мають бути "локалізовані" для реалізації в Україні, тобто оснащені українським інтерфейсом. Це відноситься як до автомобілів, так і до електроніки та побутової техніки.