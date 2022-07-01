Рятувальники опублікували жорсткі фото з Миколаєва, Кременчука та Сергіївки [ Редагувати ]
За останні дні росія випустила Україною сотні ракет, знищуючи мирних жителів. У Кременчуці ракети окупантів потрапили у торговий центр, загинули 19 людей.
У Сергіївці та Миколаєві – ракети ворога били по житлових будинках і базі відпочинку.
У ДСНС України поділилися жорсткими фотографіями наслідків злочинів окупантів.
"...Ми просто хочемо показати вам лише невелику частину того жаху, з яким щодня доводиться стикатися нашим рятувальникам… І не вірте тим, хто стверджує, що до такого можна звикнути. Не можна. Єдине, що тримає хлопців – це тверда віра у відплату нелюдям. Віра у справедливу помсту, яка наздожене російських звірів, рано чи пізно", - написали рятувальники.
У ДСНС повідомили про те, що кількість загиблих в результаті ракетного удару по Сергіївці збільшилася до 21 людини.
16 тіл загиблих виявлено під час розбору завалів житлового будинку, ще 5 – бази відпочинку. Постраждали 39 людей, їх доставили до лікарні.
Число жертв попадання ворожої ракети до багатоповерхівки Миколаєва зросло до 8. Ще 6 постраждалих.
Внаслідок удару по торгово-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці загинули 19 осіб, 64 особи постраждали (у т.ч. 3 співробітники ДСНС), з яких 26 осіб госпіталізовано (у т.ч. 2 співробітники ДСНС).
по темі
Вибухи, які чули мешканці Києва після ранкового ракетного удару, були роботою протиповітряної оборони
У п'ятницю, 1 липня, росія випустила по Миколаєву 10 ракет
Половина російських ракет, які вона застосовує проти України, вироблялися ще за радянських часів
Інтенсивність ракетних ударів може зменшитися через один-два місяці
російські війська вранці випустили по Миколаєву мінімум 11 ракет