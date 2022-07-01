За останні дні росія випустила Україною сотні ракет, знищуючи мирних жителів. У Кременчуці ракети окупантів потрапили у торговий центр, загинули 19 людей.

У Сергіївці та Миколаєві – ракети ворога били по житлових будинках і базі відпочинку.

У ДСНС України поділилися жорсткими фотографіями наслідків злочинів окупантів.

"...Ми просто хочемо показати вам лише невелику частину того жаху, з яким щодня доводиться стикатися нашим рятувальникам… І не вірте тим, хто стверджує, що до такого можна звикнути. Не можна. Єдине, що тримає хлопців – це тверда віра у відплату нелюдям. Віра у справедливу помсту, яка наздожене російських звірів, рано чи пізно", - написали рятувальники.

У ДСНС повідомили про те, що кількість загиблих в результаті ракетного удару по Сергіївці збільшилася до 21 людини.

16 тіл загиблих виявлено під час розбору завалів житлового будинку, ще 5 – бази відпочинку. Постраждали 39 людей, їх доставили до лікарні.

Число жертв попадання ворожої ракети до багатоповерхівки Миколаєва зросло до 8. Ще 6 постраждалих.

Внаслідок удару по торгово-розважальному центру "Амстор" у Кременчуці загинули 19 осіб, 64 особи постраждали (у т.ч. 3 співробітники ДСНС), з яких 26 осіб госпіталізовано (у т.ч. 2 співробітники ДСНС).