росія усвідомлено і цілеспрямовано завдавала ракетних ударів по Одеській області.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він також засудив удари по Миколаєву. В результаті російських ударів продовжує зростати кількість жертв. На цей час відомо про 21 загиблого.

"Три крилаті ракети по Сергіївці. Також ракети по затоці. Відразу 12 ракет вдарили по Миколаєву - по різних об'єктах в місті. Це всього за одну ніч і ранок... Це усвідомлений і цілеспрямований російський терор", - заявив Зеленський.

Президент висловив співчуття рідним і близьким усіх, чиї життя були відняті російськими ударами.