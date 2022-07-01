"Це усвідомлений російський терор": Зеленський про ракетний удар по Одеській області [ Редагувати ]
росія усвідомлено і цілеспрямовано завдавала ракетних ударів по Одеській області.
Про це повідомляє президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
Він також засудив удари по Миколаєву. В результаті російських ударів продовжує зростати кількість жертв. На цей час відомо про 21 загиблого.
"Три крилаті ракети по Сергіївці. Також ракети по затоці. Відразу 12 ракет вдарили по Миколаєву - по різних об'єктах в місті. Це всього за одну ніч і ранок... Це усвідомлений і цілеспрямований російський терор", - заявив Зеленський.
Президент висловив співчуття рідним і близьким усіх, чиї життя були відняті російськими ударами.
по темі
Президент України Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 125-го дня повномасштабної війни показав запис відеокамери, яка зафіксувала удар російської ракети по торговому центру "Амстор" у Кременчуці
Президент України Володимир Зеленський написав відеозвернення наприкінці 123-го дня війни. Глава держави назвав вранішні ракетні удари по Києву актом тероризму і звернувся до білорусів, попередивши, що їх втягують у війну проти України
Сьогодні росія нанесла низку ракетних ударів по населених пунктах України
За останні дні росія випустила Україною сотні ракет, знищуючи мирних жителів
Кількість жертв нічного ворожого обстрілу Одеської області продовжує зростати