Зміна тактики росії у війні: у Зеленського розповіли деталі [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що окупанти змінили тактику у війні проти України. Про це він сказав в інтерв'ю "24 каналу".
Агресор атакує ракетами мирні міста, аби залякати людей і змусити їх тиснути на уряд, щоб той пішов на деякі поступки москві.
Це нова тактика росії - бити по житлових кварталах та тиснути на Західні політичні еліти, щоб змусити Україну сісти за стіл переговорів. Все це не працюватиме.
За його словами, з одного боку, росіяни абсолютно не враховують, як реагує світ на ці нелюдські атаки крилатими ракетами.
Вони змушують наших людей тиснути на уряд, щоб ті сказали "підемо на якісь територіальні поступки". З іншого боку, росіяни вкладають гроші у своє проросійське лобі на політичних ринках інших країн для того, щоб вони теж говорили, "давайте якось війну закінчувати.
При цьому радник керівника Офісу президента наголосив, що цю тактику рф можна зламати.
Нам, по-перше, справді потрібна протиповітряна оборона. Нам потрібна не лише ППО, а й система протиракетної конкретної оборони. І їх нам передадуть, бо це є ключовим, щоб зламати нову концепцію війни росії.
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