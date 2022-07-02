Агресія росії в Україні: кількість жертві серед дітей зросла [ Редагувати ]
З початку повномасштабної війни в Україні постраждали вже 984 дитини. З них 344 загинули, ще 640 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
У п'ятницю, 1 липня, в результаті авіаудару ворога по цивільній інфраструктурі міста Бахмут Донецької області отримав поранення 11-річний хлопчик. Також стало відомо, що через ракетний удар рф по ТЦ "Амстор" у Кременчуці 27 червня постраждала 9-річна дитина.
За добу зросла кількість постраждалих внаслідок обстрілів Білгород-Дністровського району Одеської області 1 липня. Через ракетну атаку там загинула одна дитина, ще троє отримали травми. Стан двох дітей вкрай важкий.
В ОГП зазначили, що з початку повномасштабних бойових дій найбільше дітей постраждало в:
- Донецької області - 340,
- Харківській - 185,
- Київській - 116,
- Чернігівській - 68,
- Луганській - 61,
- Миколаївській - 53,
- Херсонській - 52,
- Запорізькій - 31,
У відомстві додали, що через бомбардування та обстріли збройними силами рф пошкоджено 2102 навчальні заклади. З них 215 зруйновані повністю.
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