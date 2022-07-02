В Україні оголосили штормове попередження: де чекати негоди [ Редагувати ]
Фото: pixabay
У неділю, 3 липня, у західних, а також Вінницькій областях очікуються грози зі шквалами вітру.
Про це повідомляє ДСНС.
"3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - сказано в ньому.
Синоптики оголосили перший рівень небезпечності - жовтий.
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