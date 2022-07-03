Окупанти обстріляли Сумську область з мінометів [ Редагувати ]
Сумська область
Джерело: Інформатор
Джерело: Інформатор
У неділю, 3 липня, російські війська обстріляли Сумську область з мінометів.
Про це повідомляє голова Сумської ОВК Дмитро Живицький в Facebook.
За його словами, ніч в області пройшла тихо, оскільки не було обстрілів з боку окупантів.
"Але ранок в Шалигінській громаді почався з мінометного вогню, 10 парафій після сьомої ранку", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, обійшлося без жертв і руйнувань.
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