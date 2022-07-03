Бойові дії 3 липня: з’явилась актуальна мапа [ Редагувати ]
Станом на ранок неділі, 3 липня, з’явилась актуальна мапа бойових дій в Україні. Про це повідомляється на сервісі Liveuamap.com.
За даними мапи, наразі зафіксовані пошкодження у Зеленодольській громаді внаслідок обстрілу з боку рф.
Також відбувся обстріл Холодної Гори в Харкові.
Крім того, українська ППО збила повітряний об'єкт над Костянтинівкою Донецької області.
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