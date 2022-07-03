Окупанти обстріляли Краматорськ [ Редагувати ]
У неділю зранку, 3 липня, росія обстріляла Краматорськ Донецької області. Місто було уражено з РСЗВ "Смерч". Про це повідомляє мер Краматорська Олександр Гончаренко.
Другий день окупанти б'ють з РСЗВ "Смерч" по Краматорську. Нищать цивільну інфраструктуру та гатять по мирному населенню.
Попередньо, за словами мера, обійшлося без жертв, але є серйозні руйнування. Працює вибухотехнічна служба.
Знаходьтесь ближче до укриттів, не нехтуйте сигналами тривоги!
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