У турецькому порту Карасу затримали російське судно "Жибек Жолы" з вантажем краденого українського зерна. Про це повідомляє Reuters.

Як стверджує посол України в Туреччині Василь Боднар, турецькі слідчі мають намір з'ясувати походження зерна та визначити, чи було воно вкрадено в Україні.

У МЗС України повідомили, що на борту судна "Жибек Жолы", яке вийшло з порту окупованого Бердянська у Запорізькій області, перевозили 4,5 тисячі тонн зерна, яке належить Україні.

Видання "Настоящее время" пише, що затриманий сухогруз належить казахстанській компанії KTZ Express, але орендований російською компанією Green-Line.

Нагадаємо, що за словами посла України в Туреччині Василя Боднара, Росія підробляє документи для вивозу краденого українського зерна.