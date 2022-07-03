У Туреччині затримали російське судно з краденим українським зерном [ Редагувати ]
У турецькому порту Карасу затримали російське судно "Жибек Жолы" з вантажем краденого українського зерна. Про це повідомляє Reuters.
Як стверджує посол України в Туреччині Василь Боднар, турецькі слідчі мають намір з'ясувати походження зерна та визначити, чи було воно вкрадено в Україні.
У МЗС України повідомили, що на борту судна "Жибек Жолы", яке вийшло з порту окупованого Бердянська у Запорізькій області, перевозили 4,5 тисячі тонн зерна, яке належить Україні.
Видання "Настоящее время" пише, що затриманий сухогруз належить казахстанській компанії KTZ Express, але орендований російською компанією Green-Line.
Нагадаємо, що за словами посла України в Туреччині Василя Боднара, Росія підробляє документи для вивозу краденого українського зерна.
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