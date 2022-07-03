росіяни катували водолаза Запорізькоі АЕС: він помер від значних травм [ Редагувати ]
росіяни катували водолаза гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрія Гончарука. Він впав у кому і помер від значних травм, так і не прийшовши до тями.
Про це повідомляє мер Енергодара Дмитро Орлов.
Зазанчається, що декілька днів тому окупанти жорстко погиби водолаза. Від нього вимагали пірнати в бризгальний басейн атомної електростанції. Від відмовився, за що загарбники катували чоловіка.
"З численними тілесними ушкодженнями в стані коми його було доставлено до лікарні м. Енергодар. Але травми виявилися несумісними з життям і сьогодні він помер, так і не прийшовши до свідомості", - написав Орлов.
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