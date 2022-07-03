Шольц назвав причину затримки поставок зброї Україні [ Редагувати ]
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Німеччина планує поставляти Україні найсучасніше озброєння. Тому швидкість поставок не така потужна.
Як це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє The Guardian.
Глава німецького уряду підкреслив, що ракетні установки, які інші країни направляють Україні, вже знаходяться на складах. Але вони, разом з тим, не є найбільш сучасними. При цьому ті САУ, які відправить Німеччина, будуть "найновішими гаубицями на світовому ринку".
Також він зазначив, що неможливо порівнювати швидкість поставок зброї США для України з німецькою.
"Ви повинні розуміти, що є різниця між такою країною, як США, яка витрачає стільки коштів на оборону, що є дуже великою інвестицією", - підкреслив Шольц.
Крім того, за його словами, тривалі затримки з поставками німецької зброї в порівнянні з швидкими поставками американської пояснюються необхідністю навчання українських солдатів в Німеччині.
Варто зауважити, що раніше Німеччину неодноразово звинувачували в тому, що вона затримує поставки важкого озброєння для України.
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