Окупанти підуть на штурм: британська розвідка назвала наступні цілі росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Українські сили відійшли з Лисичанська, відступивши на підготовлені оборонні позиції. Наступними цілями російської армії стануть міста Донецької області.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в Twitter.
Як зазначається у зведенні, військове відомство росії раніше заявляло, що завершило оточення Лисичанська і встановило повний контроль над містом. Бої в місті і навколо нього в Луганській області За останній тиждень посилилися, і російські війська впевнено просуваються вперед.
Місто було останнім великим населеним пунктом Луганської області, що знаходиться під контролем України.
"Тепер увага росії майже напевно переключиться на захоплення Донецької області, велика частина якої залишається під контролем українських сил. Боротьба за Донбас була наполегливою і виснажливою, і навряд чи це зміниться в найближчі тижні", - йдеться в повідомленні.
по темі
Російські військові затримали свого командира, що хотів втекти з війни, яку росія розв'язала в Україні
Власникам та керівникам торгових центрів Полтавської області заборонялося виганяти людей із приміщення на вулицю під час повітряної тривоги
Українські військові б'ють окупантів, накриваючи нищівним вогнем
Українці, які постраждали від російської агресії, можуть подати заяву до Європейського суду з прав людини онлайн
З початку повномасштабної збройної агресії росії в Україні постраждали 910 дітей