Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповів про те, що Україна зможе отримати від західних партнерів зброю, щоб остаточно звільнити території. Однак для цього потрібен час.

Він зазначив, що українські військові отримують озброєння, але його не вистачає для того, щоб перейти в контрнаступ.

Водночас Буданов запевнив, що США є стратегічним партнером України і заявлені раніше обсяги постачання важкої зброї будуть передані.