У передмісті Чикаго Хайленд-парк сталася стрілянина під час параду на честь Дня незалежності. За даними CBS News, 6 людей загинули, 24 поранені.

Очевидці розповіли, що чули два десятки пострілів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що стрілець засів на даху одного з будинків.

На відео, які зняли свідки, видно, що люди дивляться парад і чують поодинокі постріли. Учасники параду та глядачі починають бігти у протилежний бік.

З заяви мерії випливає, що стрілець перебуває на волі.

Нагадаємо, що наприкінці червня у США ухвалили закон про посилення контролю над обігом вогнепальної зброї. Його ухвалили саме через численні випадки масових розстрілів, які почастішали в останні місяці.