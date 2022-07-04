У передмісті Чикаго на параді сталася стрілянина: 6 загинули, 24 поранені (відео) [ Редагувати ]
У передмісті Чикаго Хайленд-парк сталася стрілянина під час параду на честь Дня незалежності. За даними CBS News, 6 людей загинули, 24 поранені.
Очевидці розповіли, що чули два десятки пострілів. Місцеві ЗМІ повідомляють, що стрілець засів на даху одного з будинків.
На відео, які зняли свідки, видно, що люди дивляться парад і чують поодинокі постріли. Учасники параду та глядачі починають бігти у протилежний бік.
З заяви мерії випливає, що стрілець перебуває на волі.
Нагадаємо, що наприкінці червня у США ухвалили закон про посилення контролю над обігом вогнепальної зброї. Його ухвалили саме через численні випадки масових розстрілів, які почастішали в останні місяці.
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