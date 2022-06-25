Президент США Джо Байден підписав закон про посилення контролю за обігом вогнепальної зброї в США, схвалений раніше Конгресом. Про це повідомив телеканал CBS News.

Закон забороняє особам, засудженим за злочини, пов'язані з побутовим насильством, купувати вогнепальну зброю впродовж як мінімум п'яти років. Купівля вогнепальної зброї через підставних осіб вважатиметься федеральним злочином.

Закон також вимагає, щоб ФБР зв'язувалося з владою штату та місцевими правоохоронними органами для більш суворої перевірки особистих даних покупців вогнепальної зброї молодше 21 року та відомостей про їхнє минуле. Це положення втратить чинність через 10 років.

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Крім того, штатам виділятимуться гранти на тимчасове вилучення вогнепальної зброї в осіб, які, на думку влади, становлять загрозу для себе й оточуючих. Також планується виділення $15 млрд на забезпечення безпеки навчальних закладів і лікування психічних захворювань.

У документі уточнюються вимоги щодо реєстрації пунктів продажу вогнепальної зброї.

Закон був ухвалений через численні випадки масових розстрілів, які почастішали в останні місяці. Найбільшим став інцидент 24 травня у початковій школі у техаському місті Увальді. Тоді загинули 19 дітей та троє дорослих, включаючи злочинця.

Нагадаємо, що напередодні Верховний суд США скасував право американок на аборти.