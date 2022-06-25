У США ухвалили закон про посилення контролю над обігом вогнепальної зброї [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден підписав закон про посилення контролю за обігом вогнепальної зброї в США, схвалений раніше Конгресом. Про це повідомив телеканал CBS News.
Закон забороняє особам, засудженим за злочини, пов'язані з побутовим насильством, купувати вогнепальну зброю впродовж як мінімум п'яти років. Купівля вогнепальної зброї через підставних осіб вважатиметься федеральним злочином.
Закон також вимагає, щоб ФБР зв'язувалося з владою штату та місцевими правоохоронними органами для більш суворої перевірки особистих даних покупців вогнепальної зброї молодше 21 року та відомостей про їхнє минуле. Це положення втратить чинність через 10 років.
Крім того, штатам виділятимуться гранти на тимчасове вилучення вогнепальної зброї в осіб, які, на думку влади, становлять загрозу для себе й оточуючих. Також планується виділення $15 млрд на забезпечення безпеки навчальних закладів і лікування психічних захворювань.
У документі уточнюються вимоги щодо реєстрації пунктів продажу вогнепальної зброї.
Закон був ухвалений через численні випадки масових розстрілів, які почастішали в останні місяці. Найбільшим став інцидент 24 травня у початковій школі у техаському місті Увальді. Тоді загинули 19 дітей та троє дорослих, включаючи злочинця.
Нагадаємо, що напередодні Верховний суд США скасував право американок на аборти.
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