Собача допомога…Тварини працюють як терапевти, допомагають саперам шукати вибухівку, рятують людей, а ще збирають гроші для прикордонників. У Львові власники тварин організували захід, де їхні улюбленці показували свої вміння. Усе заради того, щоб купити військовослужбовцям авто на передову.

Виконання команд та циркові трюки від чотирилапих бачила Христина Гашенко.

В одному із парків Львова тривають останні тренування перед виступом. Господарі повторюють команди зі своїми улюбленцями. Деякі учасники заходу знають незвичні - патріотичні команди, які вивчили всього за день.

Рікі, слава Україні! - (гавкає) - Молодець. Україна! - (гавкає) - Молодець. Слава нації! - (гавкає) - Молодець. Путін - (гавкає) - Молодець...

Роман, власник собаки:

Вчора буквально я почув що там на площадці теж хтось свого собаку так вчив і я теж вирішив спробувати й в принципі вдалось.

Хвилина мовчання за загиблими у війні, Гімн України й перші учасники виходять на майданчик. Своє вміння демонструє вівчарка із Харкова.

Браво, умнічка!

Пан Рубен із дружиною та своїм улюбленцем жили у центрі Харкова в одній із багатоповерхівок. Від обстрілів окупантів ховались у коридорі квартири. Довго лишатися вдома ставало небезпечним. То ж через кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення виїхали у Львів.

Рубен Федій, власник собаки:

- Як він поводився під час обстрілів? - Мужньо, насправді. Він не звертав уваги на це фактично. Більше я думав куди б нам заскакувати у разі чого. На нього єдине що враження зводило, це те, що мало людей зазвичай.

Під час виступу собаки демонструють свої вміння зі слухняності, а ще показують циркові трюки. Без вагань та страху стрибають у вогняні кільця. А деякі навіть вирішили розсмішити глядачів. Як, наприклад цей учасник, обхитривши свого господаря.

Свої навички показали й службові собаки. Головне завдання - знайти в якому ящику заховали взуття маленького глядача. Першим завдання виконав Оскар. Через хвилювання, бо перед такою аудиторією ще не виступав, собака не відразу знайшла взуття.

Сергій, молодший інспектор-кінолог:

Коли спокійно всьо то він краще працює. А так сьогодні він не дуже. Трошки хвилювався, але старався не показувати то собаці. Щоб він не бачив того що хвилююся. Коли я хвилююся і він теж начинає хвилюватися.

Такий захід власники собак організували, аби допомогти українським прикордонникам. Збирають на машину на передову. На все треба чотири тисячі доларів.

Віктор Іонов, співорганізатор заходу:

Ну тут кажуть: нам дали причіп для собак, спеціальний для собак, якийсь там з-за кордону імпортний. Не маємо чим таскати. Ми не маємо чим виїжджати. Треба швидко відреагувати. На розміновування, на пошук, на затримання. І от ми збираємо такі кошти на маленький мікроавтобус.

Вікторія, власниця собаки:

Тваринки теж потребують і всього, і харчування і догляду, звичайно транспортування. Це важливо. В такий час, дуже важливо. Потрібно долучатися і допомагати, як тільки можемо.

Завдяки собакам, які продемонстрували неабияку майстерність у виконанні команд, організаторам вдалось зібрати 15 тисяч гривень. Власники тварин планують влаштувати ще більш масштабні заходи, аби чим швидше назбирати на потрібну суму.