Україна шукає можливості для повоєнної відбудови. І в цьому їй може знадобитися досвід інших країн, які теж пережили бойові дії. Серед таких - Кувейт. 30 років тому ця невелика держава Перської затоки зазнала нищівної окупації від потужного сусіда - Іраку. Нині ж не тільки змогла знову повстати зі згарища, а й збудувати успішну економіку.

Ольга Жидецька поцікавилася, як це вдалося.

Добробут, економічне процвітання, стабільний розвиток і зростання. Це сучасний Кувейт. Дивлячись на який, складно уявити, що 30 років тому тут вирувала запекла війна. 1990 року сусідній Ірак під керівництвом Саддама Хусейна звинуватив владу Кувейту в обвалі цін на нафту і захопив невелику країну. На допомогу Кувейту прийшла західна коаліція, яка завдяки операції "Буря в пустелі", визволила територію держави.

Это как раз пример, когда одна страна - Ирак, захватила територию другой страны. Она не смогла ее удержать. Но просто выходя из страны она уничтожила максимально инфраструктуру. И вот, в нашей ситуации - это прямая параллель.

Збитки й руйнування були жахливими. Основна галузь заробітку Кувейту - нафтовидобування - була знищена. Відступаючи, Хусейн наказав підпалити нафтові родовища. Столиця Ель-Кувейт була розграбована, більшість корінного населення втекла до Саудівської Аравії та інших суміжних країн, тисячі кувейтців загинули. Та попри величезну шкоду, Кувейт за кілька років відновив минуле процвітання. Це вдалося зробити за рахунок кількох чинників - найперше значних репарацій.

На протяжении многих лет режим Саддами Хусейна частями выплачивал соответствующие контрибуции. Миллиарды долларов. Из них на выплаты со стороны Ирака были возложены 52-53 миллиарда.

Обсяг збитків визначала Спеціальна компенсаторна комісія. Її кістяк склали кувейтські фахівці, які добре знали масштаби трагедії своєї країни. Також у складі були міжнародні представники, які допомогли залучити іноземні інвестиції.

Второй момент - это собственно был создан мждународный фонд поддержки Кувейта, который был создан странами-соседями, то есть странами, которые граничат с Кувейтом. Это была Саудовская Аравия, это были Арабские Эмираты. И третий момент - это собственно Западная помощь. Это международный валютный фонд, это всемирный банк. Тут уже большое значение играли США, Британия, которые имели большие инвестици в Кувейте, еще до Саддама.

Хусейн перетворив Кувейт на руїну, проте відновлення відбулося досить швидко - з 1991 по 2000 роки. І вже за 5-6 років пошрамована війною країна змогла повернутися до довоєнних показників. Єдине, що важким тягарем тисло на кувейтців - відчуття, що небезпека досі не минула. Адже іракський диктатор Саддам Хусейн ще 12 років залишався при владі й будь-якої миті міг повторити спробу захопити нескорену чотиримільйонну країну. Та західні партнери гарантували безпеку маленькій державі.

Две военные базы, расположены в Кувейте, обеспечивают обороноспособность этой страны, поэтому Кувейт решил вопрос геополитического союзника и выбрав США и Великобританию, решив проблемы на геополитическом уровне, получив поддержку и защиту, Кувейт смог нормально развиваться экономически.

Саме успішний приклад повоєнної відбудови Кувейту варто вивчати й Україні, впевнений сходознавець Андрій Бузаров. Адже ситуація, у якій нині опинилася наша країна, дуже схожа на те, з чим стикнулася ця арабська держава три десятиліття тому. І з її досвіду, Україні варто уже зараз рахувати збитки, яких завдала росія від початку своєї агресії у 2014 році. Обговорювати необхідні для відновлення суми з міжнародними партнерами та визначитися з пріоритетними галузями, які мають стати драйверами оновленої української економіки.