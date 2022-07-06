Гелікоптер і літак, що належить родині Медведчука, передали для потреб ЗСУ. Про це повідомляє Нацполіція.

В межах кримінального провадження, що розслідуються за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, оперативники Департаменту та слідчі Головного слідчого управління Нацполіції вилучили гелікоптер та літак, якими користувалася родина Віктора Медведчука.

За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно було накладено арешт. Наразі його передали для потреб Збройних сил України.