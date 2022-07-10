Зеленський назвав причину сьогоднішнього звільнення українських послів [ Редагувати ]
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Українські посли в Німеччині, Угорщині, Чехії, Норвегії та Індії були звільнені сьогодні з метою звичайної ротації.
Про це повідомив у зверненні президент Володимир Зеленський.
"Підписав укази про звільнення послів. Це питання ротації. Звичайна частина дипломатичної практики. Будуть призначені нові представники України, кандидатури готуються по лінії МЗС", - зазначив Зеленський.
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