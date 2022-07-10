Екс-футболіст столичного "Динамо" загинув на Донбасі [ Редагувати ]
Колишній футболіст "Динамо" (Київ) Сергій Баланчук загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом на Донеччині. Про це повідомляє "Динамоманія".
47-річний Сергій Баланчук захищав Батьківщину в складі Збройних Сил України.
Сергій народився у Києві, навчався у "футбольному" класі школи №170 на Оболоні разом із Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком і Сергієм Федоровим. Школу закінчив із золотою медаллю.
Займався футболом у ДЮФШ "Динамо". На початку 1992 року дебютував за "Динамо-2" і зіграв чотири матчі у складі молодіжної збірної України.
У складі першої команди "Динамо" дебютував 13 серпня 1995 року в матчі чемпіонату України проти СК "Миколаїв". Баланчук зіграв за "біло-синіх" лише чотири матчі, а потім до Ізраїлю, де провів у складі "Маккабі" (Хайфа) три сезони. У складі клубу виграв "бронзу" національного чемпіонату та Кубок Ізраїлю.
Сергій Баланчук у "Маккабі"
Навесні 1999 року Баланчук повернувся до "Динамо", яке тоді тренував Валерій Лобановський, однак невдовзі перейшов до полтавської "Ворскли", за яку грав три з половиною сезони. З полтавцями взяв участь у розіграші Кубку УЄФА.
Сергій Баланчук у "Ворсклі"
Останнім клубом Баланчука став харківський "Металіст".
Як повідомляли "Подробиці", за даними Міністерства молоді та спорту, окупанти вже вбили 100 українських спортсменів і тренерів.
по темі
Російські загарбники вбили 100 українських спортсменів і тренерів, а ще 22 взяли в полон. Про це повідомив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт
Міністри спорту 33 країн підписали спільну заяву з вимогами заборонити спортсменам з росії та Білорусі брати участь у змаганнях і припинити трансляції міжнародних спортивних заходів у цих країнах. Про це повідомив міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук
Федерація дзюдо України оголосила про рішення не брати участі у всіх турнірах Міжнародної федерації дзюдо (IJF) доки росіянам і білорусам не заборонять брати участь у змаганнях. Про це йдеться у заяві на сайті Федерації через допуск російських борців до турніру Grand Slam в Улан-Баторі (24-26 червня)
У суботу пізно ввечері, 9 липня, російські окупаційні війська обстріляли з "Ураганів" житловий будинок у місті Часів Яр
Влада окупантів не залишає спроб анексувати, крім Донбасу і півдня України, Харківську область