Колишній футболіст "Динамо" (Київ) Сергій Баланчук загинув внаслідок артилерійського обстрілу під Бахмутом на Донеччині. Про це повідомляє "Динамоманія".

47-річний Сергій Баланчук захищав Батьківщину в складі Збройних Сил України.

Сергій народився у Києві, навчався у "футбольному" класі школи №170 на Оболоні разом із Олександром Шовковським, Владиславом Ващуком і Сергієм Федоровим. Школу закінчив із золотою медаллю.

Займався футболом у ДЮФШ "Динамо". На початку 1992 року дебютував за "Динамо-2" і зіграв чотири матчі у складі молодіжної збірної України.

У складі першої команди "Динамо" дебютував 13 серпня 1995 року в матчі чемпіонату України проти СК "Миколаїв". Баланчук зіграв за "біло-синіх" лише чотири матчі, а потім до Ізраїлю, де провів у складі "Маккабі" (Хайфа) три сезони. У складі клубу виграв "бронзу" національного чемпіонату та Кубок Ізраїлю.

Сергій Баланчук у "Маккабі"

Навесні 1999 року Баланчук повернувся до "Динамо", яке тоді тренував Валерій Лобановський, однак невдовзі перейшов до полтавської "Ворскли", за яку грав три з половиною сезони. З полтавцями взяв участь у розіграші Кубку УЄФА.

Сергій Баланчук у "Ворсклі"

Останнім клубом Баланчука став харківський "Металіст".

Як повідомляли "Подробиці", за даними Міністерства молоді та спорту, окупанти вже вбили 100 українських спортсменів і тренерів.