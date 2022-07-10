Після ракетного удару по житловому будинку в Часовом Яру 15 людей загинули, ще з кількома людьми, що й досі залишаються під завалами, рятувальники тримають зв’язок. Рятувальна операція триває.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко щодо рятувальної операції на 16.00.

"П'ятеро осіб вдалося врятувати. Ще з кількома людьми, які опинилися під завалами, встановили та підтримують мовний контакт. За різними оцінками, там можливе перебування ще 24 осіб, серед яких 9-річна дитина", - розповів він.

За словами Кириленка, рятувальники ДСНС розібрали близько 99 тонн зруйнованих елементів будинку.