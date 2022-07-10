Для того, щоб українці продовжували відстоювати весь вільний світ, ЗСУ потрібні системи ПРО/ППО, які дозволять захистити людей від ракетного терору росії.

Про це повідомляє радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Бербок (Анналена, голова МЗС ФРН, - ред.) правильно розставляє акценти в підтримці України. Сьогодні українці захищають весь вільний світ, але не просять воювати за себе. Що нам потрібно, це системи ПРО/ППО, аби захистити людей від російського ракетного терору", - написав він.

На думку Подоляка, терористи не мають бути озброєні краще за цивілізовані країни.

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що шкодує, що Захід не може здійснити військове втручання у війну в Україні для захисту цивільного населення.