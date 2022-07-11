Про які хвороби може свідчити підвищена пітливість [ Редагувати ]
Потовиділення - нормальне явище, якщо людина займається фізичними вправами чи роботою, їй спекотно чи вона перебуває у стресової ситуації. Це спосіб терморегуляції, який запобігає перегріву організму.
Однак у звичайних умовах рясне потовиділення може вказувати на порушення у роботі ендокринної системи.
Підвищена пітливість часто супроводжує патології щитоподібної залози. Рясне потовиділення в холодну пору року у жінок 30-40 років, як правило, відбувається при порушенні балансу статевого гормону естрадіолу.
Не лише кількість, а й специфічний запах поту може говорити про ризик розвитку захворювань ендокринної системи.
Яскравий, чоловічий, сильний запах - це дисбаланс гормону дигідротестостерону. Комусь це здається ознакою маскулінності, а для ендокринолога, уролога - це привід подивитися, чи все добре з залозами, які максимально схильні до впливу дигідротестостерону, з передміхурової залозою.
Якщо людина помилася, переодяглася, і через десять хвилин знову виник такий запах, це привід піти до ендокринолога та здати аналіз на гормони.
Про гормональний дисбаланс, крім незвичного потовиділення, може свідчити випадіння волосся, сальність шкіри та вугрі.
Сильний запах поту в дівчат теж може говорити про певні гормональні порушення.
Нічна пітливість - один з "універсальних" симптомів онкології. Вона може бути раннім симптомом лейкемії, лімфоми, раку кісток і злоякісних пухлин печінки.
Раніше "Подробиці" писали про те, що робити, якщо у вас надмірна пітливість.
по темі
У Дарницькому районі Києва через споживання в’яленої риби виявили випадок захворювання на ботулізм. За інформацією Держпродспоживслужби, 2 липня жінка придбала в’ялену рибу в магазині "Пчілка" за адресою вул. Олени Пчілки, 7-Б
Стабілізувати високий артеріальний тиск можна не лише за допомогою лікарських препаратів, а й продуктів. Серед них - цитрусові, вишневий сік, зелений чай та кисломолочні продукти
Науковці та медики виділили п'ять звичок, пов'язаних з напоями, які прискорюють старіння людського організму. Слідкувати необхідно не лише за харчуванням, а й за вживаними напоями. Це допоможе уповільнити процес старіння, запобігти передчасним змінам шкіри та іншим зовнішнім ознакам
Біженці з України, які тимчасово виїхали на територію Польщі, можуть отримати медичну допомогу в країні перебування
У кризовому центрі Чернівців серед вихованців Будинку дитини евакуйованих з Миколаєва зафіксовано масовий спалах захворювання на вітряну віспу. Якщо людина перехворіла на цю хворобу, то в неї на все життя залишається імунітет до неї
За останні два тижні кількість випадків коронавірусу у світі зросла на 30%. У Європі та Америці більшість випадків припадає на штами BA.4 та BA.5 (різновиди омікрон-штаму - ред.). Крім того, в Індії виявлено новий штам, за яким ведуть спостереження