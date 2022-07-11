Потовиділення - нормальне явище, якщо людина займається фізичними вправами чи роботою, їй спекотно чи вона перебуває у стресової ситуації. Це спосіб терморегуляції, який запобігає перегріву організму.

Однак у звичайних умовах рясне потовиділення може вказувати на порушення у роботі ендокринної системи.

Підвищена пітливість часто супроводжує патології щитоподібної залози. Рясне потовиділення в холодну пору року у жінок 30-40 років, як правило, відбувається при порушенні балансу статевого гормону естрадіолу.

Не лише кількість, а й специфічний запах поту може говорити про ризик розвитку захворювань ендокринної системи.

Яскравий, чоловічий, сильний запах - це дисбаланс гормону дигідротестостерону. Комусь це здається ознакою маскулінності, а для ендокринолога, уролога - це привід подивитися, чи все добре з залозами, які максимально схильні до впливу дигідротестостерону, з передміхурової залозою.

Якщо людина помилася, переодяглася, і через десять хвилин знову виник такий запах, це привід піти до ендокринолога та здати аналіз на гормони.

Про гормональний дисбаланс, крім незвичного потовиділення, може свідчити випадіння волосся, сальність шкіри та вугрі.

Сильний запах поту в дівчат теж може говорити про певні гормональні порушення.

Нічна пітливість - один з "універсальних" симптомів онкології. Вона може бути раннім симптомом лейкемії, лімфоми, раку кісток і злоякісних пухлин печінки.

Раніше "Подробиці" писали про те, що робити, якщо у вас надмірна пітливість.