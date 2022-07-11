У ранку понеділка, 11 липня, російські окупанти завдали удару по Миколаєву. В результаті обстрілу поранення отримала одна людина. Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Так, було запущено 6 ракет.

Вранці, 11 липня, в Миколаєві лунали вибухи. Інформація уточнюється.

Зараз розуміємо - 6 ракет. Попередньо без жертв, один поранений.

Вранці та ввечері 10 липня окупанти обстріляли Широківську громаду області. Попадання були по вже зруйнованій будівлі ЦНАПу, школі, житловим будинкам і відкритим територіям домогосподарств. Постраждалих немає.

Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді. Так, після ворожих обстрілів, 10 липня, виникло загоряння поля з пшеницею в смт Березнеговатое.

Також вчора росіяни вдарили по Першотравневій і Галицинівській громадах. В результаті загорілося поле з урожаєм і лісосмуга.

Приліт був зафіксований і в Шевченківській громаді. Там через удар згорів заклад ресторанного господарства.